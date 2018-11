Verdachte van mensensmokkel aangehouden in Venlo

De Koninklijke Marechaussee heeft op de A67 bij Venlo een man aangehouden die verdacht wordt van mensensmokkel. Tijdens een Mobiel Toezicht Veiligheid-controle zagen marechaussees een auto de Duits-Nederlandse grens over gaan. In de auto zaten 7 personen.

De bestuurder, een 39-jarige Congolees, woonachtig in België, was in het bezit van een geldige verblijfsvergunning. De andere personen zijn 6 mannen van vermoedelijk Vietnamese nationaliteit zonder identiteitsdocumenten.

De bestuurder is aangehouden op verdenking van mensensmokkel en is samen met de passagiers, met hulp van de Politie, overgebracht naar de brigade van de Marechaussee. Naar de identiteit van de 6 mannen wordt verder onderzoek gedaan. De aangehouden bestuurder wordt in verzekering gesteld