'Vernietigd' dossier ontuchtzaak 1985 Jos B. blijkt toch bewaard gebleven

Dossier toegevoegd

'Dat betekent dat dit dossier toegevoegd wordt aan het dossier in de huidige strafzaak tegen Jos B. waarin hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen en het bezit van kinderporno', aldus het OM.

1985

Tijdens de persconferentie van 22 augustus 2018 –kort vóór de aanhouding van Jos B.- meldde de hoofdofficier van justitie Limburg dat de verdachte in verband kon worden gebracht met een zeden gerelateerd feit uit 1985. De zaak is destijds voorwaardelijk geseponeerd en het onderliggende dossier zou zijn vernietigd.

Rijksarchivaris

De berichtgeving in het programma Nieuwsuur over deze sepotbeslissing, enkele dagen na de persconferentie, was aanleiding om met de Rijksarchivaris van het Regionaal Historisch Centrum in Limburg contact op te nemen over gearchiveerde strafzaken. Dit contact heeft geleid tot het aantreffen van het betreffende dossier in de archiefbewaarplaats in Zwolle. Het dossier bevat informatie over de ontuchtzaak uit 1985 en een incident uit 1984.

Oude dossier van belang

Dit oude dossier wordt toegevoegd aan het dossier in de huidige strafzaak omdat het voor de beoordeling van de verdenking in de huidige strafzaak van belang is om van alle omstandigheden rondom de verdachte kennis te nemen. Over de inhoud van de omstandigheden wordt in het belang van het onderzoek geen uitspraak gedaan. Op 12 december is er een pro-formazitting bij de rechtbank Limburg. Tijdens de pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.