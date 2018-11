Nieuwe blokkades aangekondigd om anti-Pietenactivisten tegen te houden

De aankondiging van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), dat zij in 18 gemeenten willen gaan demonstreren tegen Zwarte Piet maakt veel reacties los.

De actiegroep wil onder meer demonstaties organiseren in Den Helder, Eindhoven, Dokkum, Roermond en Groningen. De aankondiging heeft in Den Helder er al toe geleid dat een groep boze inwoners een oproep heeft gedaan om de toegangswegen naar de stad te blokkeren op de dag van de intocht, op 17 november. Hiermee willen de inwoners proberen de KOZP-actievoerders tegen te houden. De Heldenaren zijn bang dat de KOZP actievoerders voor problemen zorgen te midden van kinderen die de aankomst van Sinterklaas willen bijwonen. Er zouden zich al ruim 300 actievoerders hebben verzameld. Het burgercollectief heeft zich verenigd onder de naam 'Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet Den Helder', zo meldt het Noord-Hollands Dagblad, Ook in Hoorn zijn inwoners opgestaan tegen de komst van de actiegroep KOZP.

Leden van Facebookpagina Eindhoven Hooligans willen met een demonstratie komen als tegenreactie op het protest van actiegroep KOZP. Hiervoor werd door eeen van de leden vrijdag een bericht geplaatst op de pagina, zo schrijft Omroep Brabant. Eindhoven Hooligans: 'Kinderen zijn de dupe, dat moeten we voorkomen'. De beheerder van de Facebookpagina heeft het bericht offline gehaald, maar hij wil nog wel graag een tegenprotest organiseren. Er zouden zich al 1600 mensen hebben aangemeld. Kick Out Zwarte Piet wil op 17 en 18 november protesteren bij de intochten in Eindhoven en Tilburg.