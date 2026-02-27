Tweedehands motorverkoop op recordniveau

In 2025 zijn minder nieuwe motoren verkocht dan een jaar eerder: nog geen 19.610 exemplaren kregen een kenteken. Tegelijkertijd groeide de verkoop van tweedehands motoren naar een recordniveau van ruim 148.900 stuks, ruim 7% meer dan in 2024. Voor particuliere kopers en verkopers betekent dit een markt die volop in beweging is. OSW, specialist in particuliere motorverkoop, duidt wat deze ontwikkelingen concreet betekenen voor wie een motor wil kopen of verkopen.

Samenstelling van de markt verandert

De samenstelling van de markt verschuift zichtbaar. Het aantal jonge motorrijders tussen 18 en 25 jaar is de afgelopen jaren verdubbeld, wat OSW ook in de praktijk ziet terugkomen. Vooral A2- en middenklasse motoren zijn populair vanwege mobiliteit, vrijheid en lage gebruikskosten. Ook 65-plussers vormen een groeiende groep. Zij onderhouden hun motoren goed en documenteren alles volledig, wat het vertrouwen bij kopers vergroot.

Daarnaast zijn er duidelijke verschillen tussen segmenten: sommige categorieën blijven structureel langer te koop staan, terwijl andere juist snel verkocht worden. Zo blijven Italiaanse motoren en Harleys vaker langer staan, terwijl Japanse motoren doorgaans snel meerdere biedingen krijgen. Bovendien zorgt de toename van geïmporteerde motoren uit Duitsland, België en Italië voor een breder aanbod, waardoor transparantie bij verkoop steeds belangrijker wordt.

Vraagprijzen sluiten niet altijd aan op huidige markt

Veel particuliere verkopers baseren hun vraagprijs nog op de piekjaren tussen 2021 en 2023, toen de vraag uitzonderlijk hoog was en het aanbod beperkt. Kopers nemen tegenwoordig echter meer tijd, vergelijken prijzen en zijn minder geneigd tot impulsieve aankopen. Kleine onzekerheden, zoals een lege accu, kunnen al een reden zijn om een motor te laten staan.

“Nu de markt is genormaliseerd en kopers meer keuze hebben, valt een te hoge vraagprijs direct op,” vertelt Renaldo Molenbeek, mede-oprichter van OSW. “Wanneer verwachtingen van verkopers niet aansluiten bij wat kopers willen betalen, blijven motoren langer staan. Uiteindelijk volgt vaak een prijsaanpassing.”

Markt stabiliseert richting nieuw evenwicht

OSW verwacht dat de tweedehands motorenmarkt de komende periode stabiel blijft, zonder extreme pieken of scherpe terugval. Vraag en aanbod bewegen geleidelijk naar een nieuw evenwicht. Voor particuliere verkopers betekent dit dat een realistische prijs, transparantie en een zorgvuldig verkoopproces bepalend blijven voor een succesvolle verkoop.

“Kopers kijken in de eerste plaats naar de staat van de motor en willen zekerheid,” legt Molenbeek uit. “Succesvol verkopen draait om een realistische prijs én het vertrouwen dat kopers krijgen.”