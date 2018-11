Politie houdt rekening met misdrijf in Wierden

Na de vondst van een dode man in een huis aan de Zuid Esweg in Wierden is de politie gistermiddag een onderzoek gestart.

Op basis van het eerste onderzoek wordt er rekening mee gehouden dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek gaat vandaag verder en de politie is op zoek naar getuigen.

Nadat rond 13.30 uur de melding binnenkwam, is er direct een onderzoek gestart. Omdat er inmiddels rekening mee wordt gehouden dat er sprake is van een misdrijf wordt het onderzoek gedaan door een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing.

In de media en op social media wordt gesproken over de mogelijke identiteit van het slachtoffer. Het rechercheteam heeft op dit moment wel een vermoeden van wie het lichaam is dat ze vonden in de woning, maar officiële identificatie zal daar uitsluitsel over moeten geven.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben voor het onderzoek. Het rechercheteam hoopt dat er mensen zijn die iets weten of gezien hebben dat met de dood van de man te maken kan hebben. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Zuid Esweg Wierden? Of heeft u camerabeelden van die omgeving en valt u daarop iets op? De Politie komt graag met u in contact!