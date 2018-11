Dure Ferrari raakt in de sloot

Het zat de bestuurder van een Ferrari zaterdagmiddag in Groningen niet mee. Terwijl op de N7 reed raakte hij door nog onbekende oorzaak van de weg.

Met de schrik vrij

Het gevolg was dat de dure bolide in de naastgelegen sloot terecht kwam. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij en konden op eigen kracht de auto veilig verlaten. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld en afgevoerd.