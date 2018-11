Familie zet Blokker in de verkoop

Dat heeft de familie bevestigd in het Financieele Dagblad (FD). President-commissaris Witteveen zegt hierover in de krant: 'Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in. Een frisse wind en nieuwe ideeën kunnen helpen om een bedrijf een nieuwe fase in te helpen.'

Eerder kende het Blokker-concern al verschillende reorganisaties. Zo werden dochterbedrijven als INtertoys, Bart Smit en Leen Bakker afgestoten. De familie heeft nu besloten om de Blokkerwinkels zelf te verkopen.Vorig jaar leed het BLokker-concern een nettoverlies van 344 miljoen euro. Volgens het FD wordt het verlies vooral veroorzaakt door de kosten voor de ontmanteling van het bedrijf.

Dat de reorganisaties niet hebben geholpen komt volgens economieredacteur André Meinema doordat het bedrijf nog veel last heeft van het oude imago van Blokker en van internet en prijsvechters als de Action.