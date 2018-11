Actievoerders blokkeren loopbrug Mediapark als protest tegen Sinterklaasjournaal

De loopbrug van het station naar het Mediapark is door tegenstanders van Zwarte Piet een uur lang geblokkeerd geweest.

De tegenstanders vinden dat de NTR in het Sinterklaasjournaal roetveegpieten met gaan opvoeren in plaats van egaal zwarte pieten. De actievoerders droegen spandoeken met de tekst: 'NTR komt niet over de brug'. Door de blokkade moesten medewerkers van de omroepen op het Mediapark omlopen.

De NTR had aangekondigd dat er dit jaar alleen roetveegpieten te zien zouden zijn, maar in een latere toelichting werd gezegd: ' die Pieten kunnen ook zo vaak door de schoorsteen zijn gegaan dat ze helemaal zwart zijn'.

Het protest begon rond 08.30 uur en werd rond 09.30 uur beëindigd, nadat de politie hierom had gevraagd, zo weet nu.nl.