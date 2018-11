In de kraag gegrepen inbreker met hoogwerker over hek getild

De politie heeft maandagochtend vroeg in Schiedam een inbreker op heterdaad kunnen betrappen tijdens zijn inbraak in een pand aan de Strickledeweg.

Alarmcentrale

De politie kreeg een melding van een alarmcentrale dat er op meerdere zones inbraakmeldingen waren gedetecteerd. Toen de politie aankwam, zagen ze inderdaad een inbreker op het terrein lopen. Deze is direct aangehouden.

Hoogwerker brandweer

Omdat de politie met de verdachte niet terug kon over het hoge hek, werd de brandweer met een hoogwerker ter assistentie gevraagd. Volgens de politie was de aangehouden man alleen. Hij had diverse spullen bij zich om in te kunnen breken.