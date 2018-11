OM wil Limburgse jihadiste (19) terug de cel in

Terreuraanslag geprobeerd te plegen in Nederland

De vrouw wordt ervan verdacht zich te hebben aan willen sluiten bij ISIS in Syrië. Daarnaast heeft zij volgens het OM geprobeerd een terroristische aanslag te plegen in Nederland. Ook wil het OM dat verdachte bijzondere voorwaarden krijgt opgelegd met een proeftijd van drie jaar, inclusief het dragen van een enkelband.

Hoger beroep

Verdachte werd op 19 december 2017 door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie, waarvan een groot gedeelte voorwaardelijk. De rechtbank achtte alleen bewezen dat verdachte voorbereidingen had getroffen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Het OM ging in hoger beroep. De officier van justitie had voor de rechtbank hetzelfde geëist als de advocaat-generaal vandaag voor het hof in Den Bosch.

Aanslag in Nederland

Verdachte heeft in juni 2016 te kennen gegeven uit te willen reizen naar Syrië om zich aan te sluiten bij ISIS. Door de AIVD is voorkomen dat zij vertrok. Twee dagen voor het geplande vertrek is de toen 17-jarige verdachte aangehouden. Daarna heeft zij in strijd met de voorwaarden, tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis, contact gehad met een man uit Zuid-Afrika. Uit chatgesprekken blijkt volgens het OM dat zij met hem van plan was om een terroristische aanslag te plegen in Nederland. Iets waarvoor de rechtbank verdachte vrijspraak.

Eigen gedachtengoed

Het OM ziet dat dus anders. Uit (chat)gesprekken blijkt dat verdachte om een plan vraagt om zo’n aanslag te plegen. 'Verdachte en deze man zijn overeengekomen dat verdachte een bomaanslag zal plegen op een gebouw in Nederland', zegt de advocaat-generaal in zijn requisitoir. 'Een aanslag die haar tot martelaar zou moeten maken zoals bedoeld in haar eigen gemaakte gedachtengoed van het gewelddadig jihadisme.'

Geen jeugdstrafrecht

Gezien de ernst van de zaak, de persoonlijkheid van de dader en recente jurisprudentie wil het OM verdachte niet vervolgen via het jeugdstrafrecht. De advocaat-generaal vindt dat het normale strafrecht van toepassing moet zijn. 'We hebben hier te maken met een serieuze en inmiddels volwassen vrouw, die geheel toerekeningsvatbaar is. Daarnaast is zij bereid (geweest) deel te nemen aan de gewapende strijd en wilde zij willens en weten een aanslag plegen en als martelaar sterven.' Het gerechtshof doet op 26 november om 9:00 uur uitspraak.