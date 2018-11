Defensie vergroot slagkracht tegen cyberdreiging

Defensie vergroot haar offensieve cybercapaciteiten en cyberweerbaarheid. Dat is nodig om de krijgsmacht en Nederland te beschermen tegen de digitale dreigingen. De grootste dreiging komt van landen, die zich weinig aantrekken van de regels. Dit staat in de nieuwe Defensie Cyber Strategie die minister Ank Bijleveld-Schouten maandag aan de Kamer stuurde.

Defensie Cyber Strategie 2018

De cyberdreiging is de afgelopen jaren fors toegenomen. Goede verdediging en beveiliging zijn niet voldoende om kwaadwillende landen of organisaties te weerhouden van digitale aanvallen. 'Daarom moeten we echt investeren in de bestrijding van digitale spionage, beïnvloeding en sabotage', benadrukt Bijleveld.

Tegenstander afschrikken

Het ontwikkelen van aanvallende digitale slagkracht is daarom noodzakelijk. 'Om tegenstanders af te schrikken, moeten we laten zien dat we terug kunnen slaan', legt Bijleveld uit. 'Verder gaan we daders vaker publiekelijk aanspreken, zoals bij de door de MIVD verstoorde Russische cyberoperatie in Den Haag, gericht tegen de OPCW.'

Malware

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat bepaalde landen doelgericht malware plaatsen in vitale sectoren van Nederland. Dit gebeurt om die later te kunnen beschadigen of beïnvloeden bij een eventueel (militair)conflict. Defensie moet hiertegen kunnen optreden, in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de betreffende sectoren.

Nieuwe verdedigingsinstrumenten

Uit de strategie blijkt ook dat er nieuwe verdedigingsinstrumenten komen. Zoals sensoren om aanvallen beter en sneller te kunnen ontdekken. De kennis van het personeel moet optimaal zijn en blijven. Ook moeten de cybermedewerkers beschikken over de modernste technieken.

Wapensystemen

Bij toekomstige missies en operaties wordt de digitale component steeds belangrijker. Het Defensie Cyber Commando is een belangrijke speler in dit verhaal. Net als andere gevechtseenheden is het een operationele eenheid met wapensystemen. Denk aan op maat gemaakte middelen om een brug te blokkeren, een radar uit te zetten of andere systemen te saboteren.

Defensie gaat vanaf volgend jaar 1,5 miljoen euro extra investeren in cyberonderzoek. Totaal gaat het om bijna 6,5 miljoen euro. Waar mogelijk wordt dat met andere ministeries gedaan. Bijleveld: 'Kennis en innovatie zijn nodig om voor te blijven op tegenstanders en ons te beschermen tegen nieuwe digitale dreigingen.'