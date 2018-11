Verdachten invoer 3500 kilo cocaïne nu ook verdacht van invoer 7000 kilo

Twee van de vier verdachten die in augustus werden aangehouden in Oosterhout in verband met de vondst van 3500 kilo cocaïne, worden nu ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 7000 kilo. De verdachten moeten zich donderdag 22 november voor het eerst voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

7000 kilo

De 7000 kilo werd eind vorig jaar in de haven van Antwerpen onderschept. De cocaïne zat tussen een lading bananen, afkomstig uit Zuid-Amerika. De container moest naar Nederland. Er werden geen verdachten aangehouden, maar wel een onderzoek opgestart.

3500 kilo

In augustus werden in Oosterhout vier mensen aangehouden nadat daar een container aankwam waarin 3500 kilo cocaïne had gezeten. Die was in Antwerpen door de Belgische douane ontdekt. De cocaïne was er overigens al uitgehaald en vernietigd. Toen de container, eveneens met als deklading bananen, werd uitgepakt in een loods in Oosterhout werden de verdachten aangehouden. Een 55-jarige man en een 33-jarige vrouw worden nu ook van betrokkenheid bij de invoer van de 7000 kilo verdacht.

Het onderzoek is nog niet afgerond, en mede daardoor wordt de zaak donderdag nog niet inhoudelijk behandeld.