Man rijdt in op motoragent, auto en bestuurder spoorloos

Afgelopen vrijdag 9 november reed een nog onbekende man tijdens een achtervolging in Den Bosch in op een motoragent.

Vlakbij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch was de politie vrijdagvond rond 21.45 uur bezig met een alcoholcontrole. Daarbij liep de bestuurder van een lichtgrijze Opel Astra tegen de lamp. Uit een blaastest bleek dat hij mogelijk teveel had gedronken. Toen hem gevraagd werd om uit te stappen ging de man er met hoge snelheid vandoor.

Achtervolging

Een motoragent zette direct de achtervolging in. Op de Hoeflaan nam de bestuurder van de auto een enorm risico, door plotseling vol in de remmen te gaan. Hij zette de auto in zijn achteruit en reed vervolgens vol in op de motoragent, die daardoor viel. Met piepende banden ging de auto ervandoor richting de Rijzertlaan, waar het voertuig uit het zicht verdween. De motoragent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn been en was flink geschrokken van wat hem was overkomen: “Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen was”, zo liet de agent meteen na de aanrijding weten. Hij heeft aangifte gedaan.

Zoektocht

Direct na de aanrijding ging de politie op zoek naar de bestuurder van de auto, die wordt verdacht van poging tot doodslag op de agent. Dankzij het kenteken kwam de recherche weliswaar uit bij de eigenaar van de auto, maar die blijkt niet de bestuurder te zijn geweest. Niet alleen de bestuurder, maar ook de betrokken auto blijkt spoorloos. Via de eigenaar komen wij op dit moment niet verder en het is voor ons een raadsel waar de Opel op dit moment is. Het kenteken van de auto is 63-HD-ZV. Het gaat om een lichtgrijze Opel Astra uit het jaar 2001 met mogelijk schade aan de achterzijde. De bestuurder zat tijdens de controle niet alleen in de auto. Naast hem zat een tweede man. Ook over hem is de politie op zoek naar meer informatie.

Wie weet meer?

Iedereen met informatie over de auto, de bestuurder en de bijrijder wordt verzocht om die met depolitie te delen. Informatie kan via 0900-8844 worden doorgegeven. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.