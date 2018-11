Aanhouding voor vier doden in Enschede

Een van de twee verdachten is inmiddels in vrijheid gesteld. Hij is geen verdachte meer. Van betrokkenheid bij het misdrijf aan de Van Leeuwenhoekstraat is niets gebleken. De andere verdachte, een 26-jarige man uit Enschede, zit nog vast. Morgen (vrijdag 16 november) wordt besloten of hij zal worden voorgeleid bij de rechter-commissaris, of dat zijn inverzekeringstelling door de rechter-commissaris zal worden getoetst en daarna verlengd.



In het onderzoek naar de dood van de vier mannen heeft de politie woensdag meerdere panden doorzocht in Enschede en Hengelo. Tijdens deze doorzoekingen zijn geen personen aangehouden.