Overval op Poolse supermarkt in Vlaardingen

Bij een Poolse supermarkt in Vlaardingen heeft vrijdagavond een overval plaatsgevonden.

Een nog onbekend aantal personen kwamen de supermarkt aan de Van Hoogendorplaan binnen en eiste de inhoud van de kassa.

Na de overval gingen de dader(s) er vandoor. Het is nog niet duidelijk of zij iet buit hebben gemaakt. De politie is een onderzoek gestart, waaronder een buurtonderzoek.