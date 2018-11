Veel demonstraties Kick Out Zwarte Piet afgeblazen

Een aantal demonstraties van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zijn zaterdagmorgen afgeblazen om verschillende redenen. Het is nog niet duidelijk waar de actiegroep tegen Zwarte Piet wel zal demonstreren.

Volgens een persbericht van KOZP worden zij tegengewerkt en opnieuw hun demonstratierecht geschonden. Hiermee krijgen de ‘extreme voorstanders van zwarte piet hiermee hun zin’. In het persbericht krijgt de politie een veeg uit de pan omdat zij de veiligheid bij sommige demonstraties niet kunnen garanderen.

KOZP heeft de demonstratie in Den Helder afgeblazen. Omdat men toch onderweg was naar de Marinestad, zijn zij in Alkmaar door de politie van de weg werden gehaald. In Nijmegen omdat de burgemeester de veiligheid niet kan garanderen. In Rotterdam en Den Haag heerst er onvrede bij KOZP over de protestlocaties.

In Nijmegen is de demonstratie eveneens afgeblazen omdat de burgemeester de veiligheid van de demonstranten tegen Zwarte Piet niet kan garanderen. De harde kern van NEC had aangekondigd het protest van KOZP niet te tolereren.

In Groningen is er extra politie op de been omdat voetbalsupporters ook hier hebben aangegeven de demonstratie te verstoren.