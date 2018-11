Hyena zwaar gewond door aanval soortgenoten

Volgens Beekse Bergen was het mannetje drie dagen geleden aan de groep toegevoegd. In eerste instantie verliep dit goed, totdat er een conflict ontstond. De vijf vrouwtjes gingen volledig los op het mannetje. Binnen vijf minuten wisten de verzorgers het mannetje te ontzetten. Hij had verschillende bijtwonden opgelopen.

Een mannetjes hyena staat volgens het Safaripark als laagste in de rangorde, maar dit had men niet verwacht.