Horecaportier krijgt vuistslag op hoofd

Een 23-jarige man is afgelopen nacht in het uitgaanscentrum aangehouden omdat hij een horecaportier zou hebben mishandeld.

Een portier van een horecagelegenheid in de Vismarktstraat sprak rond 03.05 uur de man aan vanwege ongewenst gedrag. Bij het naar buiten brengen van de man kreeg de portier een vuistslag op zijn hoofd. De verdachte rende weg. In de Torenstraat hebben portiers hem tegengehouden en overgedragen aan de politie. De stapper is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. De portier heeft aangifte gedaan van mishandeling.