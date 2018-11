We eten nog steeds dezelfde hoeveelheid vlees

De consumptie van vlees in Nederland was in 2017 even hoog als in 2016. Dit blijkt maandag uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier.

76 kilo per persoon

Gemiddeld verbruiken Nederlanders jaarlijks ruim 76 kilo vlees per persoon; bijna 50 procent meer dan het Voedingscentrum aanraadt. Wakker Dier noemt de uitkomst ‘verrassend’. 'Mensen zeggen minder vlees te eten. Maar we zien dit niet terug in de cijfers, dat is opmerkelijk', aldus Wakker Dier.

Flexitariërs

Steeds meer mensen zijn flexitariër en ook het overheidsbeleid richt zich tegenwoordig op meer plantaardige eiwitten in ons dieet. Al jaren stijgt de verkoop van vleesvervangers en groeit het aanbod van vegetarische producten. Maar deze trend lijkt weinig invloed te hebben op het vleesverbruik.

Veel varkensvlees

Veesverbruik wordt gemeten in karkasgewicht: vlees inclusief botten. Dat betekent dat niet al deze kilo’s in de maag eindigen. Ruwweg de helft van de 76,6 kilo wordt daadwerkelijk geconsumeerd. Van dit vlees komt bijna de helft van geslachte varkens (47,5 procent). Daarna volgen pluimveevlees (voornamelijk kip) met bijna 29 procent en rundvlees met 20 procent.

Vleesconsumptie ongezond hoog

De vleesconsumptie in Nederland is ongezond hoog: we aten bijna 50 procent meer vlees dan het Voedingscentrum als maximum adviseert. Volgens dit advies zouden we, voor onze eigen gezondheid, vooral moeten matigen met rood vlees – vlees van bijvoorbeeld runderen, schapen en varkens.

6,5 miljoen varkens

Niet alleen schaadt de vleesconsumptie de gezondheid van de grote vleeseters zelf, maar er zijn ook miljoenen dieren voor nodig. Zo gebruiken we per jaar meer dan 6,5 miljoen varkens, zo’n 141 duizend kalveren en ruwweg 185 miljoen vleeskuikens.

Toelichting onderzoek

Wageningen Economic Research berekende voor de vierde maal in opdracht van Wakker Dier het vleesverbruik in Nederland op basis van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Wageningen Economic Research is onderdeel van Wageningen University & Research.