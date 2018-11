Politie laat 26-jarige man vrij in viervoudige liquidatiezaak Enschede

De 26-jarige man uit Enschede die vorige week is aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van vier personen in een bedrijfspand in Enschede, is maandag in vrijheid gesteld. 'De man is niet langer verdachte in de zaak', zo laat de politie maandagavond weten.