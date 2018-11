Drentse woonboerderij door forse brand in de as gelegd

Een woonboerderij aan de Anreperstraat in Assen is bijna volledig verwoest nadat er maandagmiddag rond 16.00 uur een brand uitbrak. Het vuur greep steeds verder om zich heen.

Brandweer

De bovenverdieping van de woning ging als eerste in vlammen op. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse in een poging de brand te blussen maar die laaide weer op.

Bewoners veilig uit woning

De bewoners van de woning wisten volgens de brandweer veilig naar buiten te komen. Brandweerlieden zijn de woonboerderij niet binnen gegaan vanwege instortingsgevaar. Rond 20.30 uur was de brand onder controle en startte de brandweer met nabluswerkzaamheden.