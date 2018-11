OM eist bijna 300.000 euro van online drugshandelaar

Dure Jaguar

Vooruitlopend op deze ontnemingsvordering zijn tijdens de inval al diverse dure auto’s in beslag genomen, waaronder de jaguar. De rechtbank doet 5 december uitspraak', aldus het OM.

Lucratief

Het leek aanvankelijk een lucratieve onderneming; de online drugshandel die een 25-jarige man vanuit Eemnes dreef. Via het dark web verhandelde hij kilo’s cocaïne, xtc en cannabis. De drugs gingen via de pakketpost de wereld over en de bitcoins kwamen in grote hoeveelheden binnen op zijn rekeningen.

Inval politie

Hij huurde er een luxe woonboerderij van en schafte onder andere een gloednieuwe Jaguar aan. Totdat in november 2016 de politie binnen viel en zijn handel oprolde. De rechtbank veroordeelde de man in januari van dit jaar tot een gevangenisstraf van zes jaar.