Marco Kroon bij Pauw: 'Ben verkracht in Afghanistan'

Woensdagavond heeft Marco Kroon, militair en drager van de Willems-Orde, bij Pauw aan tafel laten weten dat toen hij in 2007 in Afghanistan werd ontvoerd, niet alleen is mishandeld maar ook is verkracht. In zijn boek 'Kroongetuige' bevestigt Kroon ook dat hij is verkracht.

Verkracht

Kroon zat bij Pauw aan tafel om zijn biografie 'Kroongetuige' te bespreken. 'We hoeven het woord niet te noemen, iedereen snapt nu wel wat er is gebeurd hè denk ik in dit verhaal', zegt Pauw tegen Kroon. Daarop zegt Kroon:'Als jij het wilt noemen heb ik er geen probleem mee, ik kan het nog niet over mijn lippen krijgen'. Vervolgens zegt Pauw: 'nadat je verkracht bent'.

Gedood

Kroon kwam later, nadat hij in Afghanistan werd vrijgelaten, de man die hem verkracht had weer tegen bij een checkpoint. Toen de man hem zag, probeerde hij Kroon neer te schieten maar Kroon reageerde sneller en vuurde zijn magazijn leeg.