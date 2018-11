MMC biedt gehele palet aan nieuwste operatietechnieken

Het complex heeft acht hypermoderne operatiekamers met de nieuwste medische apparatuur, waarvan één operatiekamer voor robotchirurgie en één hybride operatiekamer. Hiermee biedt MMC vanaf nu het gehele palet aan nieuwste operatietechnieken aan. Centraal staat dat de patiënt de beste kwaliteit krijgt, qua zorg én verblijf.

Het nieuwe complex heeft op de eerste verdieping acht operatiekamers waarvan één voor robotchirurgie en één hybride operatiekamer. “Als landelijk koploper op het gebied van kijkoperaties past de robottechniek in MMC geheel binnen de ontwikkeling van robotisering en digitalisering in de zorg. De robot wordt ingezet bij complexe kijkoperaties als prostaat-, baarmoeder- en maagdarmoperaties”, vertelt Marlies Bongers, gynaecoloog.

De hybride operatietechniek biedt voordelen bij complexe vaatoperaties, zoals bij een diabetische voet of verwijde buikslagader. Hybride opereren betekent het combineren van open vaatchirurgie met dotteren en stents plaatsen (opheffen van een vernauwing in de kransslagader) op geleide van röntgenbeelden: in deze operatiekamer staat een grote röntgenarm die om het operatiebed beweegt. “Groot voordeel is dat twee ingrepen gecombineerd worden en de patiënt dus maar één keer opgenomen hoeft te worden”, aldus chirurg Maarten Loos.

Nieuw gebouw

De nieuwbouw was nodig, omdat er steeds meer apparatuur tijdens een operatie beschikbaar moet zijn. De nieuwe OK’s zijn in oppervlakte groter en voorzien van de nieuwste apparatuur en luchtbehandeling. Hiermee worden vanaf nu alle nieuwste operatietechnieken aangeboden, zodat de patiënt voor iedere situatie de best passende operatie krijgt. “De afweging voor de operatietechniek wordt uiteraard in samenspraak gemaakt. Bij sommige patiënten kunnen we effectiever opereren met een klassieke kijkoperatie, of met de onlangs geïntroduceerde robotarm en bij de ander beter met de robot, hybride techniek of de 3D kijkoperatietechniek”, licht uroloog Laurent Fossion toe.

Foto 1: Hybride OK, Foto2 : 3D-operatie en Foto 3: Robot-chirurgie

In het nieuwe complex zorgen veel daglicht, een efficiënte routing door het complex en natuurlijk kleurgebruik ervoor dat patiënten zich op hun gemak voelen en dat het een fijne werkplek is voor medewerkers. Zonder daglicht zijn vooral oudere patiënten sneller het dag-nachtritme kwijt. Met als gevolg een grotere kans op het krijgen een delier.

Op de begane grond bevindt zich het nieuwe centrum voor dagbehandeling voor kinderen en volwassenen en de pre-operatieve afdeling. Speciaal voor kinderen is in een deel van de afdeling extra aandacht voor spel en afleiding.

Voorbereiding

Aan het nieuwe complex ging veel voorbereiding vooraf”, vertelt Wil Speetjens, manager OK & dagbehandeling van MMC. “Vijf jaar voor de feitelijke start, zijn de voorbereidingen begonnen. Daar zijn alle disciplines bij betrokken, die in het OK-centrum werken. Op een operatiekamer komen heel veel processen bij elkaar en die moeten allemaal naadloos op elkaar aansluiten. Op het moment dat hier iets verandert, werkt dat door op veel andere processen binnen het ziekenhuis.”

Twee locaties met 2 OK complexen

Naast risicovolle en complexe operaties die op locatie Veldhoven plaatsvinden in het nieuwe OK-complex, bevindt zich op MMC locatie Eindhoven het OK-complex voor planbare en eenvoudige ingrepen. Hier geldt afspraak is afspraak, omdat daar geen spoedzorg plaatsvindt. Ook bevindt zich op locatie Eindhoven een centrum voor dagbehandeling. In totaal beschikt MMC vanaf nu over acht operatiekamers op locatie Veldhoven en zeven operatiekamers en drie poliklinische operatiekamers op locatie Eindhoven.

Tijdens de officiële opening vertelden sprekers aan de aanwezigen over het unieke bouwproces: van ambitie en ontwerp tot realisatie en leerpunten. Een proces waarbij gebruikers continu zijn betrokken bij alle keuzes die er zijn gemaakt.