Brandweer redt zwerver uit brandend pand in Rosmalen

De brandweer heeft donderdagavond een zwerver gered uit een brandend pand aan de Empelseweg in Rosmalen.

De brand die kort na 18.00 uur werd ontdekt was toen al uitslaand waarop de brandweer met groot materieel uitrukte. De man werd ter controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.Waarschijnlijk had hij rook ingeademd.

Omdat de man, vermoedelijk een zwerver, aangaf dat er nog twee personen in het pand aanwezig zouden moeten zijn, was de brandweer druk met bluswerkzaamheden en het doorzoeken van het gehele pand. Er werd echter niemand meer aangetroffen. Het pand staat al geruime tijd leeg en wordt vaker door zwervers bezocht.

De rook welke vrijkwam bij de felle brand zorgde eveneens voor veel overlast. Omdat de rook recht over de nabijgelegen snelweg A2 trok ontstond daar file door plotseling afremmend verkeer. Bij de brand kwam asbest vrij maar dit verspreidde zich niet verder dan het terrein