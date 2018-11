Overval op KPN winkel in Schiedam

Op de KPN winkel in de Nieuwe Passage in Schiedam heeft vrijdagmorgen een gewapende overval plaatsgevonden

Twee mannen dreigden met een vuurwapen. De daders waren in het zwart gekleed en zouden beiden een rode tas bij zich hebben. Zij zijn in onbekende richting gevlucht. De politie is direct een onderzoek gestart. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.