Winkelier slaat overvallers zijn zaak uit

Twee mannen hebben zaterdagavond rond 21.45 een Poolse winkel aan de Schiedamseweg in Vlaardingen overvallen. De twee mannen probeerden een ruit in te slaan voordat zij naar binnen gingen.

Pepperspray

De eigenaar kwam direct in actie, hij liep naar ze toe en spoot pepperspray in de gezichten van de overvallers. Deze wisten echter toch nog binnen te komen maar de eigenaar wist ze na een kleine worsteling ze naar buiten te werken. De overvallers gaven zich niet zo maar gewonnen en gingen wederom de winkel in.

Deur op slot

De eigenaar trok terwijl hij nog buiten stond de deur dicht en draaide deze op slot. De inmiddels gewaarschuwde politie was massaal onderweg maar de overvallers wisten via de achterdeur te ontkomen. Een van de overvallers kon direct aangehouden worden de andere wist te ontkomen. Een zoektocht door de politie eenheden mocht niet meer baten. Een onderzoek is gestart, of er iets buit is gemaakt is nog onduidelijk.