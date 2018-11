Sneltrein nodig om reiziger te vervoeren

Vandaag werd via De Telegraaf bekend dat ProRail om de 7,5 minuut treinen wil laten rijden. Volgens Rover is de sneltrein hét middel om reizigers van de grotere sprinterstations snel de stad in te krijgen. Reizigers tussen steden blijven profiteren van snelle intercity-verbindingen, terwijl reizigers van kleinere stations er meer reismogelijkheden bij krijgen.

Directeur van Rover Freek Bos over de sneltrein: “Overstappen worden korter en reizen wordt eenvoudiger. Meer zitplaatsen, minder drukte en betere aansluitingen.” Door de sneltrein te herintroduceren kunnen op korte termijn veel extra reizigers snel vervoerd worden. Op dit moment rijdt NS alleen met sprinters en intercity's. Bij ontbreken van een treinsoort hier tussenin, stoppen intercity's soms op alle tussengelegen stations terwijl sprinters soms stations overslaan. Daarnaast blijven investeringen op de langere termijn nodig. De aanleg van extra infrastructuur is nodig om de vraag van reizigers naar snel en duurzaam vervoer mogelijk te maken. Dat besluit moet wel snel genomen worden. Bos daarover: “aanleg van spoor kost jaren, besluitvorming is nu nodig om overvolle treinfiles te voorkomen.”

Het is urgent om nu maatregelen te nemen. Er is veel vraag naar vervoer op korte afstanden. Woon-werkafstanden liggen gemiddeld op 30 tot 40 kilometer. Kleine veranderingen kunnen er al voor zorgen dat de spoordienstregeling beter aansluit bij de wensen van de reiziger. Rover roept daarom de treinvervoerders, ProRail en de politiek op om snel te besluiten over nieuwe dienstregelingen en over de aanleg van spoor. In het belang van de reiziger.