OM: 'kopstukken motorclub Caloh Wagoh betrokken bij moord Wessels'

Aangehouden

'Met die verdenking heeft het OM de 70-jarige man uit Mijdrecht en de 48-jarige man uit Leiden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft het voorarrest met 14 dagen verlengd. De twee mannen werden vorige week woensdag aangehouden bij een actie die zich richtte op motorclub Caloh Wagoh', aldus het OM.

'Criminele organisatie'

Volgens het OM houdt de motorclub zich bezig met onder meer geweldsmisdrijven en wapenbezit en vormen de leden daarom een criminele organisatie. De twee aangehouden mannen zijn kopstukken van de club en werden aangehouden voor verder onderzoek.

Breukelen

Naast lidmaatschap van een criminele organisatie verdenkt het OM de twee mannen ook van betrokkenheid bij de dood van een 30-jarige Jaïr Wessels in Breukelen op 7 juli 2017. Het slachtoffer werd toen op een parkeerplaats doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee mannen die nu vastzitten, van het medeplegen van of medeplichtigheid aan die moord. De verdachten zitten vast in alle beperkingen. Daarom kan het OM op dit moment niet meer melden over de specifieke, individuele verdenkingen.