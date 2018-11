Plakband over sloten in Eemnes

Foto: The Digital Way

Een bekende truc van inbrekers in het Utrechtse Eemnes. Op maandag 26 november werd een poging inbraak op het Reijerserf gedaan. Inbrekers hebben hierbij het slot afgeplakt. Inbrekers kunnen zo zien of iemand langer van huis is.

Over auto- en schuurdeuren en toegangspoorten werden in de buurt afgeplakte sloten aangetroffen. Helaas is het nog niet gelukt de daders te pakken. De politie doet nog verder onderzoek.

Donkere dagen

Tijdens de donkere dagen is het extra belangrijk om scherp te blijven en op elkaar te letten. Inbrekers kijken in deze periode vooral of mensen thuis zijn. Dat doen ze aan de hand van trucs, maar ook gewoon door naar binnen te kijken. Stokjes worden tegen deuren geplaatst. Staat deze na een paar dagen nog, dan is de kust veilig voor de inbreker. Ook plakband heeft dit effect: is de tape nog aanwezig of in tact, dan is het vrij baan voor de insluiper.

Trucs

De politie vraagt iedereen scherp te zijn op dit soort trucs. Kees Kalkman van het inbrakenteam Oost-Utrecht kent deze maar al te goed: “Bij een verdachte situatie raden wij mensen aan direct 112 te bellen.” Als mensen rond etenstijd niet thuis zijn, zijn de inbrekers extra scherp op die woning. “Licht je buren in als je voor langere tijd niet thuis bent, informeer mekaar.”, zegt Kalkman. “We kunnen elkaar helpen in de buurt. Zo wandelen hondenbezitters vaak een vaste route. Zij kunnen zaken zien, die anders zijn dan anders. Scherp zijn op afwijkend gedrag helpt bij het voorkomen van inbraken.”