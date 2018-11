Jeugdbende Culemborg ook in hoger beroep veroordeeld

De feiten

De woninginbraken werden allemaal gepleegd in Culemborg in een tijdsbestek van ongeveer een half jaar. De feiten zijn gepleegd in 2012 en 2013. De inbraken hebben een spoor van vernieling achtergelaten in de getroffen huizen. Waardevolle -zowel op materieel als op emotioneel vlak- spullen werden meegenomen en veelal - kort na de inbraken- witgewassen. Het gevoel van veiligheid van de slachtoffers van de inbraken is enorm aangetast.

Het bewijs

Het bewijs is afkomstig van afgeluisterde gesprekken tussen de verdachten. Op verzoek van de verdediging is in hoger beroep nog nader onderzoek verricht naar deze gesprekken en de betrouwbaarheid daarvan. Ook zijn verschillende getuigen gehoord. Mede daardoor heeft het lang geduurd voordat het hof de zaken inhoudelijk kon behandelen. Het hof vindt dat de gesprekken betrouwbaar zijn en heeft net als de rechtbank de meeste feiten bewezen verklaard. Van een paar feiten (heling) zijn de verdachten door het hof vrijgesproken.

De straffen

Omdat de behandeling van de zaak in hoger beroep langer heeft geduurd dan wenselijk is, zijn door het hof lagere straffen opgelegd dan door de rechtbank. Eén van de verdachten was minderjarig (16 jaar) ten tijde van het plegen van de feiten. Anders dan de rechtbank heeft het hof beslist dat deze verdachte volgens het jeugdstrafrechtmoet worden bestraft. Deze verdachte is door het hof veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie in plaats van tot de 36 maanden gevangenisstraf die de rechtbank had opgelegd. De rechtbank had beslist dat deze verdachte de winst die hij had behaald met de delicten moet terugbetalen. Het gaat om een bedrag van € 11.080,-. Het hof heeft die beslissing van de rechtbank bevestigd.

De drie andere verdachten waren door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36, 42 en 48 maanden, met aftrek van de duur van het voorarrest. Het hof heeft hen tot lagere straffen veroordeeld, omdat minder feiten zijn bewezen en omdat behandeling van de zaak langer heeft geduurd dan wenselijk is . Deze verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 31, 36 en 41 maanden.

Alle verdachten hebben de eerder door de rechtbank opgelegde straffen al geheel ondergaan. Zij hoeven dus niet terug naar de gevangenis.

Slachtoffers

Een aantal slachtoffers had in de strafprocedure schadevergoeding geëist. Het hof heeft de gevorderde schade die is ontstaan door de strafbare feiten toegewezen. De vordering om ook nog smartengeld te krijgen is overal afgewezen. De wet biedt de slachtoffers in dit geval geen mogelijkheid om smartengeld te eisen.