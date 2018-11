Twee gewonden bij brug in Zaandam

Bij de Prins Bernhardbrug in Zaandam zijn woensdagavond twee mensen gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de brug staat open.

Eén persoon is in het water gevallen en de ander lag op het wegdek. Het zou gaan om een stel op leeftijd. De situatie van twee slachtoffers is 'zorgwekkend', aldus Veiligheidsregio.

De persoon die in het water is gevallen, is door drie omstanders uit het water gered, zo meldt de politie aan NH Nieuws. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis overgebracht. De brug blijft voorlopig gestremd voor onderzoek.