PostNL: 'Doen er alles aan om misbruik door criminelen te voorkomen'

PostNL doet 'er alles aan' om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van het post- en pakkettennetwerk. Dit laat PostNL donderdag weten in een reactie op de publicatie over mogelijk misbruik van de dienstverlening van PostNL in het Financieele Dagblad (FD).

'De krant schrijft vandaag dat criminelen misbruik zouden maken van de pakketbezorgers van PostNL. De krant levert daarvoor geen bewijs', aldus PostNL.

Security-afdeling

PostNL staat als logistiek bedrijf midden in de samenleving. Wat daar gebeurt, kan dus ook bij ons gebeuren. Dat betekent bijvoorbeeld dat criminelen met enige regelmaat proberen misbruik te maken van ons post- en pakkettennetwerk. We doen er alles aan om dit te voorkomen. PostNL heeft een eigen security-afdeling die onderzoek doet en nauw samenwerkt met politie, Justitie en de Belastingdienst (Douane en Fiod).

'Geen aanwijzingen'

In tegenstelling tot wat het FD beweert heeft PostNL geen aanwijzingen dat hun netwerk of de ondernemers die pakketten bezorgen op grote schaal worden misbruikt door criminele organisaties. 'Als er signalen zijn over mensen die bij of voor ons werken dan onderzoeken wij dit en geven het zo nodig door aan de politie', aldus PostNL.

Samen misbruik voorkomen

Samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en burgers is nodig omdat criminaliteit overal kan zijn. Een versnipperde aanpak leidt dan niet tot het gewenste resultaat. Daarom werkt de security-afdeling van PostNL samen met politie en justitie voor onderzoek naar potentieel misbruik en onderzoeken zij incidenten met de betreffende instanties.