'Foute stekjes oorzaak viervoudige moord Enschede'

‘Foute’ hennepstekjes zou de oorzaak zijn voor de viervoudige moord in een growshop in Enschede. Volgens RTV Oost waren twee van de doden als toevallige getuigen om het leven gebracht. De Vietnamese eigenaar Tuan Ngueyen was vermoedelijk het doelwit niet, maar zijn zakenpartner Artur Sargsyan.