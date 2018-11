Jos B. wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

Door het psychisch onderzoek loopt de zaak vertraging op omdat het Pieter Baan Centrum een wachtlijst van vier maanden zou hebben. Het onderzoek zal ongeveer zes weken in beslag nemen. Hierdoor zal de zaak tegen B. op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 zijn.

Tot op heden heeft B. niet veel verklaard tegenover de politie over de dood van Nicky Verstappen. Het is nog niet duidelijk of B. zal meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baancentrum.