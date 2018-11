Fietser geschept door dronken automobilist

De aanrijding in Veghel gebeurde vrijdag in de vroege ochtend rond 6.00 uur. Een 24-jarige man uit Veghel verloor de controle over zijn auto, schoot de ventweg langs de Rembrandtlaan op en schepte daar een 17-jarige jongen die daar fietste. Het slachtoffer werd in de tuin van een woning gelanceerd. De auto kwam tot stilstand in de voortuin van een woning, nadat hij onder meer een ijzeren hekwerk had vernield en door nog een andere voortuin was gereden. Het slachtoffer uit Veghel raakte zwaargewond en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding

De bestuurder werd aangehouden. Hij bleek met te veel drank op achter het stuur te hebben gezeten. Bij hem werd een promillage van ruim 1,38 gemeten. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en zit vast voor verder onderzoek.