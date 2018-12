Jongen (17) verdacht van overval

Een 17-jarige jongen is vrijdagavond in Tilburg door burgers aangehouden. Hij zou kort daarvoor met twee anderen een cafetaria overvallen hebben.

Op vrijdag 30 november 2018 om 19.05 uur kwamen er bij het Operationeel Centrum verschillende telefoontjes binnen. Een cafetaria aan de Leenherenstraat zou overvallen zijn. Drie daders waren gevlucht maar één van hen zou door omstanders aangehouden zijn. Verschillenden surveillance-eenheden werden naar de cafetaria gestuurd. In de omgeving, de Groenstraat, troffen ze enkele buurtbewoners die een verdachte aan hadden gehouden. Deze verdachte, 17 jaar uit Weelde(B), is naar het bureau gebracht. De aangifte werd opgenomen: drie jongens met bivakmutsen en een mes waren de cafetaria binnen gekomen en hadden geroepen dat het een overval was. Het personeel liet zich echter niet onbetuigd en maakte veel herrie. Het drietal sloeg op de vlucht. Enkele klanten en anderen achtervolgden het groepje en zo kon één van de verdachten aangehouden worden. Een zoektocht naar de andere twee verdachten leverde niets op maar de recherche heeft er vertrouwen in dat hun identiteit snel achterhaald is.