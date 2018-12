Inbrekers slaan toe in kledingzaak en laten bijna lege winkel achter

De politie wil graag meer informatie om dit zo snel mogelijk op te lossen.

De eerste melding kwam maandag binnen bij het Operationeel Centrum om 3.15 uur. Bij een winkel aan De Lind gingen alle alarmen af. Eenheden werden naar de winkel gestuurd maar ter plaatse bleken de daders al gevlogen die een bijna lege winkel hadden achtergelaten. Op camerabeelden is te zien dat drie mannen in een wit busje het rolluik saboteren, de ruit inslaan en vervolgens de auto vol laden met dure merkkleding. De eigenaar die later ter plaatse kwam meldde dat het hier om een bedrag van tienduizenden euro’s gaat. Wie heeft voor of na de inbraak een wit busje gezien? Wie heeft gezien dat er kleding uit een wit busje gelost werd, of in een ander vervoermiddel of in een pand? Wie heeft er informatie over dit misdrijf?

Tweede inbraak niet gelukt

Om 5.30 uur kwam er een volgende melding. Een getuige meldde dat er bij een kledingwinkel aan de Dorpsstraat drie mannen met bivakmutsen lopen, ze zouden uit een donkerkleurige BMW station gestapt zijn. Van alle kanten werden surveillance-eenheden die kant op gestuurd. De mannen stapten weer in en reden hard weg zonder dat ze ingebroken hadden. De auto werd nog gezien in de omgeving maar kon verder niet worden stilgezet. Wie herkent de combinatie van een donkerkleurige station van het merk BMW en drie mannen? Wie heeft de auto daar mogelijk eerder gezien en wie weet waar hij heen is gereden? Wie heeft er informatie over dit msidrijf?