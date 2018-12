Goede schilders vind je niet zo makkelijk!

Wanneer je van plan bent om je huis van een nieuw likje verf te voorzien zal je hiervoor meer dan waarschijnlijk een beroep willen doen op een professionele schilder. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om zelf aan de slag te gaan, maar dan dien je er vaak zeer veel tijd en moeite in te investeren, iets wat veel mensen niet zomaar voor handen hebben. Een beroep doen op een schilder zorgt er voor dat je, je kan bezighouden met hetgeen waar je echt goed in bent. Bovendien weet een schilder perfect hoe hij de muren en plafonds van je huis op zo optimaal mogelijke wijze kan afwerken. Ben je eveneens van plan om een beroep te doen op een schilder, maar zou je eerst graag een goed beeld willen hebben van de kosten waar je rekening mee dient te houden? Wij zetten ze graag even voor jou op een rijtje!

Gemiddelde kosten binnen- en buitenschilder

Wanneer je de gemiddelde kosten van een schilder bekijkt zal het je meteen opvallen dat er een prijsverschil bestaat tussen de kosten die door een binnen- en door een buitenschilder in rekening worden gebracht. We zetten de gemiddelde kosten in beide gevallen even voor jou op een rijtje:

Hogere kosten voor buitenschilder

De kosten in de tabel maken duidelijk wat we eerder reeds hebben aangegeven, een buitenschilder zal te allen tijde hogere kosten in rekening brengen in vergelijking met een binnenschilder. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Voor schilderwerken buiten dient er namelijk gebruik te worden gemaakt van een speciale verf. Daarnaast zijn er ook vaak extra materialen nodig die een behoorlijk hoog kostenplaatje met zich mee kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een steiger of een hoogtewerker.

Besparen op kosten van een schilder

Vooral wanneer je een groot huis hebt die je van een nieuw kleurtje wenst te voorzien zal je kunnen vaststellen dat een schilder inhuren vaak gepaard gaat met relatief hoge kosten. Gelukkig bestaan er ook verschillende mogelijkheden om de prijs te drukken. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de schilder te laten werken met een spuitmachine. Dit zorgt er voor dat je in geen tijd over een knap eindresultaat beschikt terwijl de factuur toch zeer aanzienlijk kan worden beperkt.

Verschillende soorten binnenschilderwerk

Nu mag het inmiddels duidelijk zijn wat de gemiddelde kosten per vierkante meter en per uur zijn die door een schilder in rekening worden gebracht, eigenlijk ben je hier nog niet zoveel mee verder. De kans is namelijk groot dat je een goed beeld hebt van de werken die je precies wenst uit te laten voeren. Omwille van deze reden hebben we er dan ook voor gekozen om enkele werkzaamheden op vlak van kosten in detail voor jou uit te werken.

Vind een goede schilder

Tot slot geven we je mee dat het belangrijk is om naar keurmerken en garanties te kijken. Zo weet je zeker dat je niet met een beunhaas te maken hebt maar met een echte vakman!