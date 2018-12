Moeder en dochter op eigen kracht uit te water geraakte auto

Woensdagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een auto te water aan De Dieze in Best. Een vrouw en haar dochter konden gelukkig zelfstandig de kant bereiken.

Scheepvaart gewaarschuwd

Hoe het voertuig in het water terecht kwam is niet bekend. De politie waarschuwde het passerende scheepvaartverkeer voor de auto die volledig onder water ligt. Voor het bergingsbedrijf nog een hele uitdaging om deze aan wal te krijgen. De rijbaan was korte tijd afgesloten.