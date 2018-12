Beter planning ProRail zorgt voor minder hinder voor reizigers

Treinreizigers gaan in 2019 minder overlast ondervinden van alle werkzaamheden door ProRail aan het spoor. Twintig procent minder dan in 2018, en dat terwijl er volgend jaar nog meer gewerkt wordt aan het spoor dan dit afgelopen jaar. 'Met een nieuwe werkwijze is ProRail er in geslaagd veel treinen te laten rijden terwijl er aan het spoor gewerkt wordt', zo laat ProRail donderdag weten.

Groei

In Nederland reizen steeds meer mensen met de trein. En meer en meer goederen worden over het spoor vervoerd. Deze groei zet in de toekomst door. Daar hebben we beter spoor en grotere stations voor nodig. Daarom werkt ProRail aan een grote vernieuwingsslag. Om verdere verbetering en groei van het treinverkeer mogelijk te maken worden er op verschillende plaatsen wissels gesaneerd en vernieuwd en het spoor uitgebreid.

Hinder voor reizigers

De timing van de buitendienststellingen voor de werkzaamheden aan het spoor wordt zorgvuldig afgestemd met de vervoerders. Ook andere stakeholders zoals goederenterminals en Schiphol zijn hierbij betrokken. Het is elk jaar een grote puzzel om de verschillende belangen van partijen goed te wegen om tot een dienstregeling te komen waarbij zoveel mogelijk treinen rijden en al het noodzakelijke onderhoud gedaan kan worden. De werkzaamheden zijn hard nodig voor veilig en betrouwbaar spoor maar ook om de groei van de mobiliteit op te vangen.

Hoe berekenen we hinder voor reizigers?

In de spoorsector rekenen we met ERM. Dat is een rekenmethode die tot stand is gekomen in overleg met vervoerders en reizigersorganisaties. ERM staat voor Extra ervaren Reizigers Minuten en is de eenheid waarmee we de hinder die reizigers van buitendienststellingen ondervinden inzichtelijk maken. De rekenmethode is onder meer gebaseerd op extra reistijd, busvervoer en omleidingen. ERM geeft het ‘onderbuikgevoel’ over klanthinder een meer objectieve waarde.

Reistijdverlies

Reizigers ervaren overstappen van trein naar trein als 30 minuten reistijdverlies en overstappen van trein naar bus als 45 minuten reistijdverlies. Het is daardoor gunstig voor de reiziger als een deel van de treinen kan blijven rijden. Volledige stremmingen veroorzaken relatief veel klanthinder. Dit totaal geeft een getal dat je met elkaar kan vergelijken. Dus als het mogelijk is om treinen door te laten rijden, hebben reizigers daar minder hinder van.

Masterplanning: 3 tot 5 jaar vooruitkijken

Waar mogelijk probeert ProRail werkzaamheden te combineren en daarmee te voorkomen dat we vaker op dezelfde plekken aan t spoor werken. Zo voorkomen we hinder voor de reizigers. Door slimmer te plannen en beter te combineren hebben we de hinder met twintig procent kunnen verminderen. Voorgaande jaren maakte we een planning die niet veel verder ging dan het komende jaar. Alle noodzakelijke werkzaamheden pasten we zo goed mogelijk in. In de nieuwe werkwijze kijken we verder vooruit. Tot wel 3 tot 5 jaar. Dan lijkt een eenvoudige verbetering, maar met meer dan 2500 projecten per jaar een gigantische opgave.

Minder overlast

Vorig jaar is ProRail ook gestart met een nieuwe werkwijze om reizigershinder zoveel mogelijk te beperken. Werkzaamheden worden verder vooruit gepland in een zogenaamde Masterplanning. In deze masterplanning kijken we naast het zo goed mogelijk combineren van werkzaamheden ook naar een optimale verdeling van specialistisch werk en kosten. Het duurt een aantal jaar voordat deze masterplanning ook helemaal doorontwikkeld is en het grootste effect heeft. Maar de eerste effecten zijn volgend jaar al wel te zien. Een goed voorbeeld zijn de werkzaamheden rondom Leiden. Die hebben we slim kunnen combineren en over een langere periode uitgesmeerd. Hierdoor kunnen de treinen wel tussen de werkzaamheden doorrijden. De hinder voor reizigers rondom Leiden is hierdoor met 80 procent verminderd.

Plannen van werkzaamheden

ProRail probeert de werkzaamheden bij voorkeur plaats te laten vinden in de vakanties door het jaar heen. In de vakantieperiode zijn er minder reizigers die last zullen hebben van de werkzaamheden. Het blijft natuurlijk vervelend dat de reizigers langer onderweg zullen zijn, maar om het spoor in goede conditie te houden is onderhoud en vernieuwing van het spoor noodzakelijk.

De cijfers

Dit jaar wordt er op veel plekken gewerkt aan het spoor. Jaarlijks werken we op meer dan 2500 verschillende plekken aan het spoor. 80% van dat werk doen we ’s nachts ná aankomst van de laatste personentrein en vóór de start van de ochtendspits. Hierbij gaat het om kleine spoed herstelwerkzaamheden en om regulier kortstondig onderhoud. Daarnaast zijn er meer dan 550 kleine en grote buitendienststellingen, waarvan 50 tot 60 meerdaagse. Deze duren 52 uur of langer. Ook dit werk doen we veelal ‘s nachts, wanneer er nauwelijks personentreinen rijden en als ’s nachts geen optie is doen we het in het weekend. Of dus tijdens de vakantieperiode.

Andere manier die de overlast te beperken

• Nieuwe innovaties, zoals een snelafkoppelaar voor de bovenleidingen. Je verliest dan minder tijd met veiligheidsprotocollen en meer tijd om te werken. Dan heb je dus meer tijd over om aan het spoor te werken in zo’n buitendienststelling

• Aannemers met bonusprikkels stimuleren effectiever te werken en dus minder buitendienststellingen aan te laten vragen en terug te geven

• Ook onderzoeken we met vervoerders of de termijn waarop we als een buitendienststelling teruggegeven wordt flexibeler kan. Nu is dat nog 16 weken (uitgezonderd spoed).