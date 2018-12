Twee vrouwen aangehouden in grote witwaszaak

Daar is zij aangehouden omdat zij wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschriften en opzettelijk witwassen. De vrouw is woensdag weer in vrijheid gesteld.

Woensdag 5 december is een 58-jarige vrouw aangehouden om dezelfde verdenking, het ondersteunen van een witwasconstructie. Zij is na verhoor weer in vrijheid gesteld. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het betreft een onderzoek van een grote witwaszaak uit 2017.

In dit grote witwasonderzoek heeft de politie op 12 november van dit jaar achttien exclusieve auto's en oldtimers, twee chalets en een Duits hotel in beslag genomen. Een 42-jarige man werd daarbij aangehouden op verdenking van witwassen, samen met drie andere verdachten. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen in Gelderland, Zuid-Holland en Duitsland doorzoekingen gedaan en bezittingen in beslag genomen.

De politie kwam de man op het spoor nadat het meerdere mensen was opgevallen dat hij nogal dure bezittingen had. Omdat de man geen werk had en onlangs ook geen loterij had gewonnen, was niet te verklaren hoe hij de auto’s en het hotel had kunnen betalen. De recherche is samen met de financiële recherche een onderzoek begonnen naar de man en zijn bezit. Een 45-jarige man en een 31-jarige uit Brummen en een 41-jarige vrouw uit Zevenaar zijn maandag ook aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen.

Katvangers

Om zijn illegale activiteiten te verbergen maakte de verdachte vermoedelijk gebruik van zogenaamde katvangers. Een katvanger is iemand die één of meer voertuigen of bedrijven op zijn naam heeft staan, terwijl hij of zij geen eigenaar of houder is van het desbetreffende voertuig of bedrijf. Het doel: de werkelijke eigenaar of houder te verbergen.