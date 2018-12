Schokkende beelden uit varkensfokkerijen

Afgelopen voorjaar heeft een medewerker van Animan Rights gewerkt in het hart van de varkensindustrie in Gelderland en Noord-Brabant. Uit undercoverbeelden blijkt dat zieke en gewonde biggen aan hun lot worden overgelaten.

Ook krijsen de dieren het uit bij injecties en het onverdoofd afsnijden van hun staartjes. Campagneleider Erwin Vermeulen zegt dat dit gangbare praktijken zijn in de varkensindustrie. ‘De biggen en hun moeders leven boven hun eigen uitwerpselen op een betonnen roostervloer in kale, vaak vieze hokken. Het is een ellendig en dieronterend bestaan.’

Zonder enige werkervaring in de varkensfokkerij kon de medewerker aan de slag in fokkerijen in Lunteren en Nuenen. Hier moest hij de biggen oormerken, couperen, vaccineren en de tanden van pasgeboren biggetjes slijpen.

Vermeulen: ‘Het couperen van de staart en het slijpen van de tanden zijn standaard praktijken die als routine bij de wet verboden zijn. De biggen gillen bij deze pijnlijke handelingen terwijl de moedervarkens, gevangen tussen de stalen stangen, machteloos toekijken.’

Undercovermedewerker ‘Tom’ werd diep geraakt door een ontveld biggetje wat de volgende dag nog met dezelfde verwonding rond strompelde. ‘Hartverscheurend waren de momenten dat moedervarkens uit alle macht uit de kraamkooi wilden breken om hun afgepakte biggen terug te krijgen. Maar misschien nog wel vreselijker vond ik de moedervarkens die apathisch in hun kraamkooi naast hun (doodgeboren) biggen lagen.’

Let op: de beelden van Animal Rights kunnen als schokkend worden ervaren.