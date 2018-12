Krokodillen ontmoeten elkaar voor het eerst in DierenPark Amersfoort

De twee krokodillen in DierenPark Amersfoort zijn voor het eerst samen in hun verblijf te zien. 'Twee krokodillen laten kennismaken is best spannend, want het kan er gevaarlijk enthousiast aan toe gaan', vertelt dierverzorger Thijs Zonnenberg. 'De ontmoeting verloopt tot nu toe rustig en de krokodillen nemen de tijd om elkaar eens kalmpjes te observeren.'

Gescheiden geleefd

De krokodillen leefden hiervoor gescheiden van elkaar in de Amersfoortse dierentuin. 'Het krokodillenmannetje is bijna dubbel zo groot als het vrouwtje en kan fanatiek reageren op vrouwelijk krokodillenschoon dat zijn verblijf binnenwandelt', aldus de dierverzorger. 'Wij waren dus erg benieuwd naar deze spannende krokodillenontmoeting en zijn blij dat de twee goed op elkaar reageren. Het vrouwtje zoekt haar partner vaak op en het krokodillenmannetje is zijn vrouwelijke wederhelft vooral roerloos aan het gadeslaan.'

Kleinste krokodillensoort

De twee breedvoorhoofdkrokodillen in DierenPark Amersfoort behoren tot de kleinste krokodillensoorten ter wereld. 'Zij worden niet groter dan tweeënhalve meter. Schattig kun je hen echter niet noemen, want met hun ongeveer zestig tanden kunnen zij razendsnel toehappen', vertelt Thijs. 'Het is nu afwachten of het mannetje ook ‘toehapt’ nu er een vrouwtje in zijn verblijf zit en of de twee elkaar zien zitten.' Het kersverse krokodillenpaar is te bewonderen in het krokodillenhuis van DierenPark Amersfoort.