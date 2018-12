25.000 handtekeningen voor belasting op vliegen

Directeur Marjolein Demmers bracht ze vanmiddag met een rolkoffer vol symbolische belastingeuro’s naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur tijdens de luchtvaartdag.

Uit een eerder onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie bleek dat de schatkist 2 miljard euro per jaar misloopt, doordat er geen belasting op tickets en kerosine zit. “Er wordt geen eerlijke prijs betaald voor vliegtickets. Naast het ontbreken van belastingen, betaalt de luchtvaart ook niet voor de schade aan klimaat, luchtkwaliteit en de geluidsoverlast”, aldus Demmers.

Vliegtaks

Gisteren werd bekend dat de vliegtaks die het kabinet in wil voeren 7 euro per ticket zal zijn. Demmers: “Wij zijn blij met het invoeren van een vliegtaks, maar zo'n laag bedrag gaat natuurlijk weinig effect hebben. Wij vinden dat dit kabinet, dat zich het groenste ooit noemt, dat beter moet kunnen.” In het regeerakkoord zei het kabinet nog een vliegtaks te overwegen tussen de 7 en 40 euro.

Klimaatschade

De klimaatschade van de vluchten vanaf Nederlandse luchthavens is goed voor12 Mton CO2, ofwel 7% van de totale Nederlandse uitstoot. Dat is vrijwel evenveel als alle Nederlandse auto’s bij elkaar. Verder veroorzaken vliegtuigen gezondheidsschade door ultrafijnstof en geluidsoverlast. Ultrafijnstof kan bijzonder schadelijk zijn: de deeltjes kunnen diep in de longen, bloedbaan, het hart en de hersenen terechtkomen.