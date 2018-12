Drie verschillende autobranden industrieterrein Vlaardingen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn rond 01.45 zijn in korte tijd minimaal drie voertuigen die in brand stonden gemeld bij de brandweer. Alle voertuigen stonden in een straal van ongeveer 200 meter afstand van elkaar geparkeerd op een industrieterrein in Vlaardingen.

Drie meldingen in korte tijd

De eerste melding kwam vanuit de 3e Industriestraat. Hier stond een vrachtwagen in brand. Iets verder op de Taanderijstraat stond vervolgens een ruitenwisser van een bestelbus in brand. Hier konden de hulpdiensten erger voorkomen. Terwijl de brandweer aan het blussen was, kwam een volgende melding binnen. Een camper -geparkeerd op het terrein van een garagebedrijf aan de Mercuriusstraat- stond volledig in lichterlaaie. De brandweer heeft meerdere blusvoertuigen ingezet.

Politieonderzoek

Een stukje verderop in de 3e Industriestraat stond ook een busje, waar de politie onderzoek heeft gedaan. Het is niet geheel duidelijk of dit busje ook doelwit is geweest. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart, en heeft met meerdere eenheden het industrieterrein afgesloten. Gezien het aantal branden in zeer korte tijd, zal sterk rekening worden gehouden met brandstichting. Eerder gingen ook al 10-tallen auto's in vlammen op in Vlaardingen.