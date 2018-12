Vrouw knalt met auto tegen gevel van woning in Oisterwijk

Niet gewond

Ondanks de schade aan de gevel groot was raakte de vrouw zelf niet gewond. Vanwege veiligheidsoverwegingen kon het voertuig niet weggehaald worden en is afgezet met hekken.

In plantsoen gereden

De oudere vrouw wilde naar verluid wegrijden uit een parkeervak. In plaats van achteruit reed ze per ongeluk vooruit het plantsoen in en kwam vast te zitten. Om het voertuig los te krijgen zette ze het voertuig in zijn achteruit en gaf flink gas. Hierdoor kwam het voertuig vrij maar reed vervolgens in volle vaart tegen de gevel van het naastgelegen pand.

Mogelijk instabiel

De gevel van het pand is door de klap mogelijk instabiel geworden. Dat is de oorzaak dat het voertuig niet weggetakeld kon worden. Maandag wordt bekeken of het voertuig veilig kan worden weggehaald, tot die tijd heeft de gemeente hekken om de plaats van het incident geplaatst.