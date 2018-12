Auto’s verplaatst en weg afgesloten voor hulpverlening

De brandweer werd zondagmiddag gevraagd te assisteren bij een hulpverlening in een woning aan de Rotterdamsedijk in Schiedam.

MICU

Een vrouw moest naar het ziekenhuis toe maar door omstandigheden kon ze niet zelfstandig de trap af komen. Daarnaast was het niet mogelijk om in een normale ambulance vervoerd te worden. Hierdoor is een MICU (mobiele intensive care unit) ter plaatse gevraagd.

Geparkeerde auto's verplaatst

Om ruimte te maken voor deze speciale ambulance zijn er meerdere geparkeerde auto’s door de politie verplaatst. Uiteindelijk is de vrouw met behulp van de brandweer uit haar woning gehaald. Door de inzet en benodigde werkruimte van de hulpdiensten was de Rotterdamsedijk enige tijd gestremd. Dit zorgde enige tijd voor een flinke file.