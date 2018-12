Brandweer haalt jongetje (7) dat op zoek was naar zijn ouders met hoogwerker van richel

In de Tilburgse wijk Hasselt is zondagavond een jongentje (7) vanuit een slaapkamerraam op de eerste verdieping op de rolluikkast geklommen. De jongen was alleen thuis en op zoek gegaan naar zijn ouders.

De brandweer heeft ‘t jochie dat kletsnat was van de regen met een hoogwerker naar beneden gehaald. Dit meldt Politie Tilburg. Buurtbewoners zagen in de Van Hogendorpstraat het drijfnatte jongetje op de rolluikkast staan. Hij stond daar in pyjama en op blote voeten. Met één hand hield hij het raam vast, in zijn andere hand had hij een knuffel, zo meldt Omroep Branbant. Volgens de buurtbewoners had het jongetje laten weten dat hij op zoek was naar zijn ouders. De politie bevestigde dat er verder niemand thuis was.

Omdat het zo hard regende, kreeg het mannetje een jas van de brandweer, De politie heeft een zorgmelding van de situatie gemaakt.