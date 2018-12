Pool overleden nadat hij zwaar onderkoeld was aangetroffen in tentje

De Pool doe die zondag zwaar onderkoeld in een tentje in de uiterwaarden bij Kerkdriel, is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het slachtoffer bivakkeerde al een tijdje in het tentje bij het natuurgebied. Buurtbewoners brachten hem af en toe voedsel. Waarschijnlijk is hij in zijn slaap verrast door de overvloedige regenval en het steigende waterpeil in de rivier. Hj werd gevonden in een laag water.

Bij de hulpdiensten kwam zondagmiddag een melding binnen om de dakloze Pool te helpen. Hij werd ernstig onderkoeld aangetroffen en is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Enkele uren later is hij daar overleden.

De politie heeft het onderzoek afgerond. Ze gaat uit van een noodlottig ongeval.